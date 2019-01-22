Маркетологи и юристы не нужны: В «ДНР» назвали зарплаты в сфере IT. Новости

В «ДНР» у IT-специалистов одни из самых высоких зарплат. Об этом в ходе интернет-конференции заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.
«Непосредственно у нас в отрасли достаточно высокие зарплаты – одни из самых высоких в республике. Это от 15 до 40 тыс. руб. (6,3-16,9 тыс. грн по курсу местного банка на 22.01.2019). Вакансии есть. Более того, у нас есть целая программа по трудоустройству студентов-выпускников – не менее 100 студентов-выпускников вузов трудоустраиваем», – сказал он.
«Трудоустраиваем не только выпускников. Иногда мы вылавливаем умные головы на 3-4 курсах. Они еще не успели диплом написать, а у них уже есть некий кейс с продуктами и портфолио какое-то есть. Мы стремимся брать на работу тех, кто хочет работать. У нас сфера IT, мы в основном трудоустраиваем программистов, инженеров в области телекома. Маркетологи и юристы нам не нужны», – заявил Яценко.
По его словам, в других сферах в «ДНР» очень много вакансий, а приоритетом сделали трудоустройство медиков. «Очень много вакансий для медиков. Трудоустроиться медику – проблем нет. Да – есть вопросы по уровню зарплаты, но это я уже считаю – вторично. Сейчас и для молодых специалистов программы делают, и по жилью формируют мотивационные программы», – рассказал «министр связи ДНР».
Напомним, в «ДНР» не хватает 53% сотрудников, а больницы обеспечены медикаментами менее чем на 24%. Кроме того, в неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на коррупцию и обман в медучреждениях.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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