Препоны таможни РФ: «Министр связи ДНР» пожаловался на проблемы с почтовой связью. Новости

В связи с отсутствием в «ДНР» и «ЛНР» полноценного почтового сообщения жители в праве на переписку оказались «на уровне ниже зэков». Об этом в ходе интернет-конференции заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

Первоначально в ходе общения он заявил, что уже три года есть налаженное прямое почтовое сообщение между Россией и «ДНР».

Но жители Москвы в ответ парировали, что не могут отправить посылки напрямую в Донецк или Луганск – все операции необходимо совершать через Ростов, а это нельзя назвать «прямым сообщением». В свою очередь, житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) отметил, что ему напрямую ни разу не удалось получить посылку из Москвы – все так же идет через Ростов. Причем, по его словам, посылки «сильно потрошат», а если пересылают медикаменты, то их не пропускают – приходится ехать на почту в Ростов и выкупать товар.

«С посылками у нас недостаточно прозрачный механизм с точки зрения российского законодательства. Есть препоны в виде ограничений со стороны Федеральной таможенной службы [России]. Мы пытаемся этот вопрос урегулировать. Но сложности есть, не исключаю, что это вопросы политические в связи с отсутствием нашего признания. А полноценное взаимодействие с "Почтой России" – это определенное взаимодействие со Всемирным почтовым союзом (ВПС). А так как у нас нет взаимодействия с ВПС, отсюда есть сложности», – пришлось потом признать проблему «министру».

Аналогичная ситуация и с почтовой перепиской – в «ДНР» письма можно отправлять только внутри «республики» или в соседнюю «ЛНР». Яценко эту проблему также поясняет непризнанностью «республики», в связи с чем здесь не действуют правила ВПС. При этом он считает, что право на переписку не должно зависеть от политических моментов, что действия ВПС должны быть определены исключительно в территориальной плоскости. «Если люди проживают на территории, то они должны иметь право на переписку. Но данная норма до жителей ДНР и ЛНР не доводится. У меня пока не хватает рук, и никто на это пока не обращает внимание из международных юристов и общественных организаций. Банально: люди, которые находятся в заключении в тюрьмах, имеют право на переписку. А жители ДНР и ЛНР не имеют такого права. По сути нас мировое сообщество ставит нас на уровень ниже зэков», – пояснил свою позицию Яценко.

Участники интернет-конференции также высказали свое мнение относительно почтовых услуг «Л-ДНР»:

«Политинфо Донбасса»: «Никто у нас [в "ДНР"] напрямую ни разу [посылки]не получал! Это через Ростов. И не всё можно пересылать. Там так посылки потрошат, если что запрещенное в посылке попадается, приходится получатели ехать в Ростов и выкупать ее. Мы автобусами передаем сумки, а потом у меня подруга в подмосковье передает»;

Николай: «В Луганск из Питера пересылал посылку, и ее выезжали получать на украинскую сторону. А денежные переводы такой % отдают при получении [в "ЛНР"], что дешевле туда поехать получить»;

«Arax»: «А вот зарплату почтальона, в 3,5 тыс. руб. (1470 грн по местному курсу валют, – прим. ред.) не стал озвучивать :)»;

Как сообщалось ранее, в «ДНР» на мощностях «Укрпочты» действует «республиканское» предприятие «Почта Донбасса». Пересылка осуществляется через оператора российской государственной почтовой сети ФГУП «Почта России». Примечательно, что, например, посылка из России в «ДНР» отправляется на адрес – абонентский ящик 13, село Куйбышево, Ростовская обл., 346940.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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