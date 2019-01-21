Вели переговоры: В «ДНР» пояснили, почему в «республике» не работают QIWI и Webmoney. Новости

В «ДНР» на номер местного мобильного оператора «Феникс» невозможно зарегистрировать системы электронных денег, т.н. «интернет-кошельки». Данный факт в ходе интернет-конференции признал «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«QIWI Кошелек (Киви) не работает, Webmoney (Веб-мани) не работает с Фениксом. С кем более-менее есть монетаризация, так это Яндекс.Деньги. Веб-мани отказались производить монетаризацию на номера "Феникса", т.е., начинающиеся с +38…Мы с ними вели сложные переговоры. Но даже после того, как Веб-мани заблокировали в Украине, они к нам не вернулись по взаимодействию. Затем у нас получился стык с Киви – недели две они поработали, и опять закрылись. Основной бенефициар Киви – это Visa, а там не все так просто», – пояснил Яценко.

Как сообщалось ранее, «республиканский» мобильный оператор «Феникс» изначально и до сих пор имеет украинскую нумерацию +38071. «Министр связи ДНР» Виктор Яценко пояснял, что нынешняя нумерация была выбрана им произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи. При этом в марте 2018 года Яценко заявил, что готовит перевод абонентов «Феникса» на российский код «+7». Однако до сих пор этого не произошло по ряду причин.

Напомним, в 2016 году Национальный банк Украины запретил использование в Украине электронных денег четырех торговых марок: Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек, т.к. предоставление их услуг не согласовывалось с НБУ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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