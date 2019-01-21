В память о «киборгах»: В Киеве отслужили панихиду, побратимы и родные помянули героев у их могил (Фото, видео). Новости

В воскресенье, 20 января, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялась панихида, посвященная трагической годовщине погибших «киборгов» Донецкого аэропорта и всем погибшим участникам боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

За ДАП воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93-й ОМБр, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1», а также бойцы Добровольческого украинского корпуса.

В соборе собралось около сотни людей, среди которых родственники и друзья украинских героев, приехавшие из Киева, Киевской области, Черкасс и других регионов. Организатором панихиды выступила общественная организация «Сердца киборгов» во главе с Анатолием Свиридом, «киборгом» с позывным «Спартанец».

«Сегодня в Украине отдают дань памяти киборгам – людям, погибшим при обороне Донецкого аэропорта. Вы все помните эти страшные дни, эти события, которые происходили там. Мы должны быть благодарны тем людям, которые первыми отдали свою жизнь там, в Донецком аэропорту и сдержали врага. И слава тем, которые остались живыми, за то, что они, несмотря ни на что, защищали Украинское государство... Мы верим, что победа будет за нами... Мы не будем забывать о тех людях, которые ценой своей личной жизни подарили нам эти мирные и спокойные дни», – сказал перед панихидой наместник Свято-Михайловского Златоверхого мужского монастыря архиепископ Агапит.

После панихиды Анатолий Свирид с другими «киборгами» поехал на могилы погибших побратимов. Первым делом они побывали на Лукьяновском военном кладбище. Здесь покоится главный сержант-командир Алексей Марченко с позывным «Седой». Он воевал в 81-й отдельной аэромобильной бригаде (90-й отдельный аэромобильный батальон). Указом президента Украины «за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге», посмертно награжден орденом «За мужество» III степени, а также нагрудным знаком «За оборону Донецкого аэропорта».

Далее по маршруту – кладбище в пгт Коцюбинское под Киевом. Около могилы десантника голубого и крапового беретов Максима Ридзанича с позывным «Адам» много людей (Адам – это дедушка Максима по материнской линии, которого он сильно любил и ценил; дед на Второй мировой войне был танкистом). Помимо побратимов есть родственники, в том числе, и супруга Ирина. «Мой муж был командиром взвода снайперов-разведчиков, которые до последнего находились на территории Донецкого аэропорта, а именно на пожарной башне. 7 человек под руководством Максима 23 января покинули аэропорт уже будучи в полном окружении, не зная, что их товарищи попали в плен. Тогда они вышли все живые», – рассказала она.

Погиб офицер 90-го отдельного аэромобильного батальона через два месяца, 20 марта 2015 года. Пуля, выпущенная снайпером, пробила бронежилет и попала в сердце. Еще несколько минут мужчина был жив, по рации успел сказать: «Я тяжело ранен, теряю силы». «Для него в жизни было важно помочь товарищу. И помогаю товарищу, Максима не стало (мужчина отвлекал врага, чтобы раненные побратимы могли спастись). Для меня он был лучшим мужем, а для наших трех детей – лучшим отцом. Сейчас старшему сыну 15 лет, дочери – 13, а младшему – 12», – отметила вдова.

На похоронах Анатолий Свирид пообещал, что никогда не оставит детей Максима и всегда будет помогать им. Спустя время была создана организация «Сердца киборгов». «Я очень благодарна ему. Тихо, не привлекая внимания, он делает хорошее дело. Сначала это были трое моих детей, потом Анатолий собрал информацию о детках погибших воинов из нашего батальона. А сейчас почти триста детей получают помощь, например, летнее оздоровление», – рассказала Ирина.

Уроженец села Коцюбинское до войны не признавал армию, и считал ее коррумпированной структурой. Хотя сам Максим проходил службу в Национальной гвардии в еще не аннексированном Крыму. Но когда прошел «референдум» на полуострове, а потом и постепенный захват Донбасса, Ридзанич добровольно пошел в военкомат. «Но в Ирпенском военкомате ему отказали, мотивируя тем, что у него трое детей. Максим нашел возможность и пошел на войны через Житомирский военкомат», – продолжила Ирина.

Осенью 2015 года в честь Максима Ридзанича в Буче была переименована улица, именно та, на которой продолжает жить его семья. Зимой 2016-го посмертно награжден орденом «За мужество» III ступени и нагрудным знаком «За оборону Донецкого аэропорта». 1 апреля 2018 года «Адаму» посмертно присвоен орден «Народный герой Украины». Стоит отметить, что именно образ Максима запечатлен на памятнике, который был установлен в Краматорске 20 января 2018 года в память всех погибших на территории 81-й аэромобильной бригады, в состав которой и входит легендарный 90-й батальон.

Последний пункт – Берковецкое кладбище. Тут находятся могилы Андрея Гаврилюка (позывной «Бур»), Евгения Яцины (позывной «Беня») и Игорь Брановицкий (позывной «Натрий»). Проведать Игоря приехали его родные – сестра и пожилая мама Нина Константиновна. «После того, как зверски были убиты житель Горловки Владимир Рыбак и студент Киевского политеха Юрий Поправка, сын сказал, что не может оставаться в стороне. Надо сейчас идти защищать нашу страну, потому что когда враги будут стоять под Киевом, уже будет поздно. Понимаете, мой сын шел не убивать, а защищать целостность нашей страны», – рассказала Брановицкая.

В мирное время мужчина работал сам на себя, был частным предпринимателем, в Донецком аэропорту – наводчиком аэромобильно-десантного взвода 90-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады Воздушно-десантных войск ВСУ. В ночь с 16 на 17 января 2015 года Игорь Брановицкий в составе небольшого отряда был направлен в здание нового терминала Донецкого аэропорта. 20 января при выходе из окружения вынес двух раненых. В ночь на 21 января вместе с другими бойцами вернулся назад в терминал за оставшимися ранеными и прикрывал отход своих товарищей. В результате взрыва получил контузию и был захвачен в плен членами незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Спарта» и «Сомали». На допросе Брановицкий, чтобы избавить своих товарищей от пыток и издевательств, осознавая все возможные последствия, добровольно назвался пулеметчиком, которого разыскивали участники НВФ. По свидетельствам очевидцев, 21 января мужчина был застрелен «Моторолой» (россиянин Арсений Павлов), который на тот момент был командиром батальона «Спарта». Уже в Днепре эксперты нашли на теле Игоря многочисленные кровоизлияния — результат жестоких избиений, а также отверстия от пуль, выпущенных из травматического пистолета. Игорь Брановицкий посмертно удостоен звания «Герой Украины».

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