Цены выросли: Житель неподконтрольной Макеевки показал стоимость хлеба (Фото) . Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур побывал в магазине. О ценах на хлеб он сообщил в соцсети.

«Решил показать, какие цены на хлеб в Макеевке в 2019 году. По сравнению с 2018 годом – цены на некоторые виды хлебной продукции выросли», – написал Артур.

Также он опубликовал ценники на хлеб:

«Донецкий» (450 г) – 16 руб. (6,8 грн по местному курсу на 21.01.2019);

«Кирпичик» – 12 руб. (5 грн);

крулый «Урожайный» – 11 руб. (4,7 грн);

«Здоровье» (400 г) – 17 руб. (7,2 грн);

«Ржаной» – 23 руб. (9,7 грн);

«Домашний», нарезанный (650 г) – 22 руб. (9,3 грн);

«Мультизлаковый», нарезанный (325 г) – 26 руб. (11 грн);

тостовый с солодом – 23 руб. (9,7 грн).

Кроме того, в магазине продают батоны:

«Рижский» с изюмом – 29 руб. (12,3 грн);

«Ржаной» – 24 руб. (10 грн);

«Горчичный» (400 г) – 19 руб. (8 грн);

«Нарезной» – 21 руб. (8,9 грн).

Ранее сообщалось, что в «ДНР» на рынках и в супермаркетах возник ажиотаж с мукой. Ее либо нет, либо осталась российского производства по завышенным ценам.

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