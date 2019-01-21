Цены выросли: Житель неподконтрольной Макеевки показал стоимость хлеба (Фото) . Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур побывал в магазине. О ценах на хлеб он сообщил в соцсети.
«Решил показать, какие цены на хлеб в Макеевке в 2019 году. По сравнению с 2018 годом – цены на некоторые виды хлебной продукции выросли», – написал Артур.
Также он опубликовал ценники на хлеб:
- «Донецкий» (450 г) – 16 руб. (6,8 грн по местному курсу на 21.01.2019);
- «Кирпичик» – 12 руб. (5 грн);
- крулый «Урожайный» – 11 руб. (4,7 грн);
- «Здоровье» (400 г) – 17 руб. (7,2 грн);
- «Ржаной» – 23 руб. (9,7 грн);
- «Домашний», нарезанный (650 г) – 22 руб. (9,3 грн);
- «Мультизлаковый», нарезанный (325 г) – 26 руб. (11 грн);
- тостовый с солодом – 23 руб. (9,7 грн).
Кроме того, в магазине продают батоны:
- «Рижский» с изюмом – 29 руб. (12,3 грн);
- «Ржаной» – 24 руб. (10 грн);
- «Горчичный» (400 г) – 19 руб. (8 грн);
- «Нарезной» – 21 руб. (8,9 грн).
Ранее сообщалось, что в «ДНР» на рынках и в супермаркетах возник ажиотаж с мукой. Ее либо нет, либо осталась российского производства по завышенным ценам.
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