В зоне ООС прошли учения подразделения десантно-штурмовых войск (Видео). Новости

20 января в зоне проведения Операции объединенных сил на Приазовье было проведено обучение одного из подразделений, входящий в состав резерва командующего Объединенных сил Сергея Наева. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, подразделение десантно-штурмовых войск было поднято по тревоге и, под прикрытием звена ударных вертолетов, совершило перемещение 8-ю транспортно-боевыми вертолетами на один из флангов обороны. Там было выполнено задание по захвату выгодного рубежа, был остановлен противник, пытавшийся прорваться в глубину обороны украинских войск, а в дальнейшем противник был полностью уничтожен.

По временным показателям, согласованности действий и результатам огневого поражения подразделение десантников оценено как готовое выполнять задачи по назначению.

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