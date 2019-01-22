В «ЛНР»: В соцсетях показали, как сегодня выглядит Луганск с высоты (Фото). Новости

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В «ЛНР»: В соцсетях показали, как сегодня выглядит Луганск с высоты (Фото)

ДН

22.01.19 09:29dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска Евгений показал, как в середине января 2019 года выглядит город с высоты. Кадры он опубликовал в соцсети.

Несмотря на светлое время суток, на улицах очень мало людей, на дорогах – мало машин. Луганчане в комментариях отмечают, что город в снегу выглядит красивым, однако пустым:

  • Сергей: «С высоты кажется – красивый ухоженный город»;
  • Алина: «Очень красиво»;
  • Алексей: «Пустой город».

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