В «ЛНР»: В соцсетях показали, как сегодня выглядит Луганск с высоты (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска Евгений показал, как в середине января 2019 года выглядит город с высоты. Кадры он опубликовал в соцсети.

Несмотря на светлое время суток, на улицах очень мало людей, на дорогах – мало машин. Луганчане в комментариях отмечают, что город в снегу выглядит красивым, однако пустым:

Сергей: «С высоты кажется – красивый ухоженный город»;

Алина: «Очень красиво»;

Алексей: «Пустой город».

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