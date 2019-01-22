В «ЛНР»: В соцсетях показали, как сегодня выглядит Луганск с высоты (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска Евгений показал, как в середине января 2019 года выглядит город с высоты. Кадры он опубликовал в соцсети.
Несмотря на светлое время суток, на улицах очень мало людей, на дорогах – мало машин. Луганчане в комментариях отмечают, что город в снегу выглядит красивым, однако пустым:
- Сергей: «С высоты кажется – красивый ухоженный город»;
- Алина: «Очень красиво»;
- Алексей: «Пустой город».
Читайте также:
- Мрачно и жутко: Житель Донецка показал, как выглядит город в январе (Видео)
- В «ДНР»: Житель Донецка показал, как выглядит бассейн «Спарта» (Фото)
- Из покупателей – я и еще двое: Житель Донецка показал «Амстор» на бульваре Шевченко (Фото)
- Жилье «за бесплатно», зарплаты в $40, баррикады у «МГБ»: Житель Донецка показал город и рассказал о нюансах выживания (Видео)
- При зарплате в $90: Как выглядит Донецк в «час пик» (Фото)
- Людей столько, что проехать невозможно: Велопрогулка по Донецку (Фото, видео)
- Пустой ли Донецк: Блогер проехал по пяти районам города (Видео)
Комментарии