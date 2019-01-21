В «ЛНР» хотят реформировать лесное хозяйство. Новости

В «ЛНР» планируют реформировать лесное хозяйство по аналогии с Российской Федерацией. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявила «заместитель министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР» Елена Бойко.

«Объем реализованной продукции лесного хозяйства составил 35,5 млн руб. (15 млн грн по курсу местного банка на 21.01.2019), что на 16% больше 2017 года и на 11% больше плановых показателей. Воспроизводство лесов произведено на площади 163,3 га, что на 40% больше, чем в 2017 году, и на уровне плановых показателей 2018 года», – сказала она.

По ее словам, в «ЛНР» в 2018 году уход за минерализованными полосами был проведен на протяженности 3 тыс. 745 км.

«На сегодня предприятия лесного хозяйства осуществляют свою деятельность за собственные средства. В то же время мероприятия по оздоровлению леса, лесовосстановительные мероприятия и охрана леса – это мероприятия общегосударственные. Поэтому настало время провести реформу лесного хозяйства в части создания бюджетных учреждений лесного хозяйства по аналогии с РФ», – заявила Бойко.

В «ЛНР» также уверяют, что в 2018 году в «бюджет республики» поступило 60,6 млн руб. (25,6 млн грн) экологических налогов и сборов, а в каталоге водных объектов насчитывается 503 водоема, из них 165 переданы в аренду.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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