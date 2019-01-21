Правозащитники обсудили долги по пенсиям переселенцев в рабочей группе. Новости

В ходе заседания рабочей группы правозащитники обсудили с представителями Министерства социальной политики и ПФУ долги по пенсиям переселенцев. Об этом рассказала правовой аналитик, представитель БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

«На последнем совещании мы говорили о том, что у нас есть Постановление №335*, в соответствии с которым должен быть разработан порядок выплаты задолженности по пенсиям. Если мы вернемся к решениям суда по образцовому делу, у нас очень много есть дел, выигранных в судах, и сейчас пенсионеры должны получить свою задолженность, но в соответствии с изменениями к постановлениям Кабмина, должен быть порядок выплат, но этого порядка нет», – сказала она.

«У нас было обсуждение этого с представителями Пенсионного фонда, Министерства социальной политики, которые с апреля 2018 году уже должны были что-то разработать. Мы хотели бы увидеть это. Мы понимаем, что какой-то порядок должен быть, потому что очень большой долг по пенсиям, чтоб не выплачивать сразу огромную сумму. Если выплатят огромную сумму одному человеку, не выплатят 10 другим лицам, которые также ждут свою пенсию», – продолжила Одинцова.

Правозащитница пояснила, почему специального порядка по выплатам долгов по пенсиям до сих пор нет. «Мы знаем, что бюджет по пенсионным выплатам у нас минимальный, там огромная дыра. И экономят чаще всего на тех людях, которые наиболее уязвимы, которые не могут защищать свои права – это внутренне перемещенные лица», – отмечает представитель БФ «Право на защиту».

«Многие ВПЛ иногда просто боятся идти в суд, потому что боятся, что тогда вообще не получат свои пенсионные выплаты или просто не имеют возможности идти в суд, поскольку это иногда затягивается очень надолго», – добавила аналитик.

Как сообщалось ранее, в Министерстве социальной политики Украины создана рабочая группа для разработки нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения прав и свобод ВПЛ и других уязвимых групп населения, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Правозащитники надеются, что в Украине упростят правила получения пенсий ВПЛ, изменения в законодательство разрабатывает Министерство социальной политики.

Напомним, что с принятием 24 мая 2018 года Постановления КМУ № 335, которым приостанавливаются выплаты задолженностей по пенсиям переселенцам, сложилась ситуация, когда граждане получают лишь текущие пенсии за месяц без предыдущих долгов.

По мнению правозащитников, постановление № 335 Кабмина идет вразрез с решением Верховного суда по образцовому делу, где четко сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения.

Юристы рекомендуют людям не полагаться на те нормативные акты и регуляторные механизмы, которые вводит Пенсионный фонд, а обращаться в суд. 4 сентября 2018 года Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию ПФУ и признала незаконной практику отказа осуществлять выплаты пенсий переселенцам.

* Постановление КМУ № 335 «О внесении изменений в Постановление КМУ от 08.06.2016 № 365**» от 24.05.2018 введен новый порядок, по которому после любого приостановления социальных выплат переселенцам (независимо от причин) возобновление выплат начинается только с момента обращения ВПЛ с новым заявлением. Суммы социальных выплат, не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного КМУ. В самом Постановлении о сроках разработки и введения в работу такого Порядка не сказано ничего.

** Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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