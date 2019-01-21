Госавиаслужба Украины ужесточила правила полетов для беспилотников: Где теперь нельзя летать в Украине (Инфографика). Новости

Госавиаслужба Украины ужесточила правила полетов для беспилотников. Теперь дроны нельзя запускать без разрешения над правительственным кварталом в Киеве, Донецкой и Луганской областями, а также аннексированным Крымом (см. инфографику). Журналисты «Сегодня» разобрались в новых правилах и узнали, какое наказание грозит за их нарушение.

Карту «запрещенных зон» Госавиаслужба обнародовала в субботу.

«Вопрос безопасного использования беспилотных воздушных судов урегулирован недостаточно, а действующая нормативная база затрудняет их эксплуатацию с коммерческой, спортивной целью или в качестве хобби», – объяснили новшество в пресс-службе ведомства.

Чтобы «полетать», например, над зданиями правительства или парламентских комитетов, нужно за 10 дней до этого отослать письменную заявку в «Украэроцентр». За нарушение этих правил грозит административная ответственность – штраф до 8500 грн. Кроме того, если речь идет о зоне Операции объединенных сил, военных частях или складах боеприпасов, дрон могут просто сбить. Так произошло, кстати, на прошлой неделе – в пресс-центре ООС 9 января заявили об уничтожении неизвестного беспилотника над одним из арсеналов.

Глава профсоюза журналистов Валерий Яковенко карту «красных зон» для беспилотников приветствует.

«В нашей практике бывали случаи, когда мы получали разрешение на полеты беспилотников, казалось во всех инстанциях, – было даже письмо от администрации президента, что нам можно снимать с дрона на Банковой (улица в Киеве, где находится Администрация президента, – авт.). И все равно к нам были претензии. Все дело в том, что зоны с ограниченной возможностью летать беспилотникам были всегда. А сейчас их просто обозначили картой. Это поможет понять – где можно летать дрону, а где нет. Но есть и проблемы – на карте указаны локации, где у нас традиционно "летают" все любители беспилотников. Например, территория нацмузея Пирогово под Киевом. И пока непонятно, как новые правила будут функционировать там», – объясняет эксперт.

Инфографика: «Сегодня»

Кроме карты «красных зон» Госавиаслужба представила и перечень рекомендаций для тех, кто решил поднять в воздух беспилотники. Чиновники советуют использовать дрон как можно дальше от скопления людей, их собственности или транспортных средств. Также они рекомендуют не фотографировать людей без их разрешения и не пытаться вмешиваться в их личную жизнь.

«Всегда останавливайте полет БПЛА по требованию представителей правоохранительных органов или военных, если они считают, что ваше средство угрожает интересам национальной безопасности или безопасности других людей. Кроме того, заранее планируйте траекторию полета, оценивайте возможные препятствия и находите места его возможной вынужденной посадки», – говорится в документе.

Наконец, Госавиаслужба предупреждает: именно пилот дрона отвечает за безопасность других людей и их имущества.

Впрочем, глава Всеукраинской федерации собственников дронов Тарас Трояк уточняет, что представленные рекомендации пока не имеют никакой юридической силы. Мол, необходима дальнейшая подзаконная работа.

Последний раз правила для беспилотников Госавиаслужба пересматривала в сентябре 2017 года. Тогда в ведомстве постановили, что дроны до 20 кг могут летать на высоте до 120 м, но только в «зоне видимости». При этом запрещались полеты без предварительного согласования над объектами, которые принадлежат Минобороны, СБУ или Госпогранслужбе. Также нельзя управлять беспилотником из движущегося автомобиля, а одновременно можно «рулить» только одним дроном.