В «ЛНР» не мониторят состояние окружающей среды. Новости

В «ЛНР» не отслеживают состояние ряда направлений в сфере охраны окружающей среде. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявила «заместитель министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР» Елена Бойко.

«Необходима система мониторинга окружающей среды. На сегодня система мониторинга существует, но в связи с тем, что отсутствуют некоторые профильные лаборатории, мы не осуществляем мониторинг ряда направлений и планируем их начать в этом году. Это состояние почв, состояние подземных и грунтовых вод, подтопление территорий», – сказала она.

«Данные, получаемые в процессе мониторинга окружающей среды, немного разрозненные, отсутствует системность. Поэтому унифицирование всех этих данных позволит нам обеспечить первоочередные мероприятия по обеспечению экологической безопасности», – заявила Бойко.

В «ЛНР» также уверяют, что в 2018 году в «бюджет республики» поступило 60,6 млн руб. (25,6 млн грн) экологических налогов и сборов, а в каталоге водных объектов насчитывается 503 водоема, из них 165 переданы в аренду.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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