Ситуация в пунктах пропуска утром 21 января: Проезда ожидали 315 авто. Новости

Сегодня утром, 21 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 января линию разграничения через КПВВ пересекли 28,7 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6775 человек и 815 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6135 человек и 1065 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5515 человек и 1020 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2815 человек и 730 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7445 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 315 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 60/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 35/40;

КПВВ «Гнутово» – 40/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«Земляк»: «6:14. На "Каргилле" в сторону Курахово машин на середине моста (150, 200). Льготы до моста (150). Суперльготы под 60. Перед постом в 6 рядов. Пеших человек 200, 300. Автобусов штук 10»;

Максим: «7:38. На середине моста это 110-120. До моста это 80. Ну никак не 200 и 150»;

Павел: «7:48. На въезд в Донецк в Марьинке машин 60»;

«Земляк»: «8:04. Вы следующий раз, сами пройдитесь и пересчитайте всех. Перед постом в 6 рядов стоят. Вот и подумайте».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «4:44. Еленовка. До 2 туалета. Машин 50-60»;

Александр: «6:52. Еленовка. Льготы примерно 60 и суперльготы машин 20-30».

КПВВ «Гнутово»:

София: «7:26. Октябрь. Очередь от магазина»;

Александр: «8:05. Октябрь: в камышах».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.