«Аркан» и списки Минфина: Прекращение пенсий переселенцам стало постоянным механизмом. Новости

Система «Аркан» создавалась не для того, чтобы лишать пенсионеров-переселенцев пенсий, но чиновники используют ее данные, даже если они ошибочные, для прекращения выплат. Об этом рассказала правовой аналитик, представитель БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

«"Аркан" – это часть системы, которая есть у Госпогранслужбы. Она давно работала на государственной границе и называлась "Гарт". Когда создали КПВВ на линии разграничения на Донбассе, "Аркан" стал частью единой базы», – напомнила она.

«Были такие ситуации, когда ВПЛ останавливали пенсии, когда они выезжали, говоря, что они находятся на неподконтрольной территории, а они пересекали государственную границу, как это у нас было с Игорем Козловским, когда он ездил на конференцию [за границу], а ему остановили выплату пенсии, и он потом доказывал, что он не на неподконтрольной территории», – рассказывает Одинцова.

По ее словам, система «Аркан» была создана для того, чтобы просто регистрировать, когда люди пересекли границу или линию разграничения, но совсем не для того, чтобы это было поводом для остановки пенсий. «Чаще всего запросы по системе подает Министерство финансов, поскольку у нас есть Постановление №136, которое до сих пор действует, хотя в соответствии с Бюджетным кодексом и последним решением Конституционного суда эти полномочия Министерства финансов были запрещены, поскольку это – персональные данные, а к персональным данным имеют доступ только те, кто получил согласие на их обработку, или в ситуациях, когда нужно защитить жизнь этого человека. А остановка пенсий – это не спасение жизни, как вы понимаете», – подчеркнула аналитик.

«С сентября 2018 года, после решения суда, Пенсионный фонд на совещаниях с нами сообщил, что действительно после этого решения Министерство финансов перестало присылать им свои списки [по прекращению выплат пенсий]. Они просто присылали, что такие-то лица выехали и больше не возвращались, смотрели на тех, кто не вернулся более чем через 60 дней. Но ситуация была такая, что люди возвращались», – отмечает представитель БФ «Право на защиту».

Она добавила, что ошибки системы по жителям Донбасса поясняли правозащитникам и в Госпогранслужбе Украины. «Когда мы разговаривали с пограничниками, они говорили: "Вы понимаете, что иногда бывают обстрелы на КПВВ, и мы не успеваем, мы не можем сказать людям, подождите, мы вас сейчас прорегистрируем по "Аркану", а потом вы пройдете". Поэтому иногда они пропускают людей, и они не высвечиваются в этих списках, а потом это используют для того, чтобы остановить пенсии. Так около 200 тыс. пенсионерам прекращены пенсии, или восстановлены и снова прекращены. Бывает человеку восстановили, но через месяц пришли списки из Министерства финансов и ему снова заблокировали выплаты пенсий. Это постоянный механизм», – рассказала Одинцова.

Ранее представитель БФ «Право на защиту» сообщила, что при этом технические ошибки системы «Аркан» до сих пор не устранены, что заставляет переселенцев постоянно ходить по судам или бегать проверяться для возобновления пенсионных или социальных выплат. Эксперт также напомнила, что несмотря на то, что «списки СБУ» были отменены судом, как незаконные основания для проверки ВПЛ и лишения пенсий и соцвыплат, переселенцев продолжают лишать выплат из-за базы «Аркан».

Напомним, что в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для ВПЛ, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции.

Ранее отмечалось, что работа системы «Аркан» (трансформация т. н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники УТСЗН не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников. Переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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