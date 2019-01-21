Пожар на Донетчине: Погибла пожилая женщина. Новости

В Добропольском районе Донецкой области в результате пожара погибла пожилая женщина. Трагедия произошла 20 января. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 20 января в 12:30 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Степная в с. Криворожье.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в жилом доме. В результате пожара погибла женщина, 1940 года рождения. Спасатели локализовали пожар в 13:00 и ликвидировали в 13:17», – сказано в сообщении ГСЧС.

В пресс-службе также добавили, что вероятной причиной трагедии стало короткое замыкание электроприбора, однако окончательная причина будет установлена соответствующими специалистами.