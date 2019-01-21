На КПВВ «Новотроицкое» пограничники задержали медпрепараты стоимостью в полмиллиона гривен (Фото). Новости

В Донецкой области в районе Операции объединенных сил пограничники предупредили незаконное перемещение через линию разграничения крупной партии медпрепаратов стоимостью почти полмиллиона грн. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, оперативными сотрудниками Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы из состава Объединенных сил была выявлена и задержана крупная партия медпрепаратов. Сегодня на КПВВ «Новотроицкое» прибыли для оформления на выезд на неподконтрольную украинским властям территорию по маршруту «Волноваха-Донецк» 2 транспортных средства под управлением граждан Украины. В отношении этих граждан пограничники уже имели оперативную информацию о возможном незаконном перемещении товаров. Автомобили немедленно были выведены из общего потока для проведения углубленного осмотра.

В ходе работы совместной досмотровой группы пограничников и представителей ГФС в салонах транспортных средств было обнаружено большое количество косметических и лекарственных препаратов. Объяснить происхождение и назначение значительной партии медикаментов мужчины не смогли: мол, получили на почте и после пересечения линии разграничения должны были передать знакомым, адресов и контактных данных которых не знают.

В штабе напомнили, что ранее пограничники фиксировали случаи закупки медпрепаратов на подконтрольной территории для лечения участников незаконных вооруженных формирований на неподконтрольной территории.

Куда на самом деле мужчины доставляли медикаменты и с какой целью – будут выяснять соответствующие правоохранительные органы. Представителями ГФС Украины товар изъят, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3. Сумма оценки медикаментов составила 490 тыс. 500 грн.

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