Проблемный вопрос: В «ЛНР» некому охранять заповедники. Новости

В «ЛНР» планируют создать дирекции особоохраняемых природных территорий и объектов. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявила «заместитель министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР» Елена Бойко.
«На сегодняшний день на территории республики находятся 65 особоохраняемых природных территорий. Один из них – заповедник государственного значения – отделение Луганского природного заповедника "Провальская степь"», – сказала она.
По ее словам, охранять заповедники и уникальные природные объекты некому и это «еще один проблемный вопрос».
«В довоенное время на территории "Провальской степи" существовало государственное учреждение, которое занималось всесторонним научным исследованием и восстановлением генофонда уникальных природных комплексов Луганской области. На сегодня это учреждение не работает. Для сравнения – таких учреждений в ДНР три, они все работают», – заявила Бойко.
«Создание дирекции особоохраняемых природных территорий в нашей республике позволит сохранить уникальные комплексы, объекты растительного и животного мира и их генетический фонд», – добавила она.
Кроме того, в «ЛНР» не мониторят состояние почв, состояние подземных и грунтовых вод, подтопление территорий. При этом в «республике» уверяют, что в 2018 году в «бюджет ЛНР» поступило 60,6 млн руб. (25,6 млн грн) экологических налогов и сборов, а в каталоге водных объектов насчитывается 503 водоема, из них 165 переданы в аренду.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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