Без компромиссов с Россией мира на Донбассе не будет, – мнение. Новости

Если украинская власть не пойдет на компромиссы с Россией, мира на Донбассе никогда не будет. Об этом заявил глава Общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Геннадий Борисичев.
«У Российской Федерации очень четкая позиция: ведите прямые переговоры с так называемыми "лидерами" образований, следуйте Минским соглашениям, проводите местные выборы, делайте из Украины федеративную республику и давайте определенную широкую автономию Донбассу – Луганской и Донецкой областям. Со своей полицией, со своей армией и так далее», – сказал он.
«Я думаю, многие парламентарии это понимают, но не хотят говорить об этом – по-другому мир на Донбассе не наступит никогда. Если не будет федерализации и особого статуса у Донбасса», – заявил Борисичев.
По его мнению, вооруженный конфликт на Донбассе – это «геополитическая игра». «Мы, к сожалению, не настолько сильны, чтобы диктовать свои условия. Вопрос в другом – мы хотим прекратить этот конфликт и частично потерять политические дивиденды, тогда мы должны пойти на это. Не хотим – замораживаем и так же он тлеет, ждем изменения политической структуры в России», – добавил общественник.
Он также убежден, что не будет на Донбассе и миротворческой миссии ООН, потому что Россия не собирается отказываться от своего присутствия в «Л-ДНР».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»
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