Сводка из зоны ООС за 20 января: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций. Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) 1 военнослужащий Объединенных получил ранения. Об этом сегодня, 21 января, сообщили в штабе Операции объединенных сил.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций украинских военных велись:
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Павлополь;
- из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гнутово;
- из ПТРК, гранатометов – вблизи поселка Каменка;
- из минометов калибром 82 мм и гранатометов – в районе населенного пункта Пески;
- из минометов калибром 82 мм – вблизи поселка Водяное;
- из гранатометов различных систем – вблизи населенных пунктов Широкино и Красногоровка;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новомихайловка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции Объединенных сил:
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – вблизи хутора Вольный (Золотое-4);
- из гранатометов различных систем – в районе поселка Крымское.
В течение текущих суток противник огонь не открывал.
В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 18 единиц. Под огнем оказались район Донецкого аэропорта, "Вольво-центр", село Спартак на севере Донецка, поселки шахты "Трудовская" и Александровка на западе Донецка; горловский поселок шахты им. Гагарина; Ясиноватая; села Безыменное, Коминтерново (после переименования Пикузы – прим. ред.), Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялось крупнокалиберное стрелковое оружие и гранатометы».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Калиновка, Калиново-Борщеватое, Желобок и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».
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