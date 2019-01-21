Голосуют рублем: В «ДНР» рассказали о мобильной связи и предпочтениях абонентов. Новости

В «ДНР» после того, как в начале 2018 года были серьезные проблемы, связанные с отключением мобильного оператора Vodafone, в разы увеличилась абонентская база местного оператора «Феникс». Об этом в ходе интернет-конференции заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«Был перебит оптоволоконный кабель по направлению Еленовка в сторону Украины, который соединял макрорегион Донбасс с текущим ядром в Харькове, и мы остались вместе с ЛНР без связи. Через какое-то время украинская сторона смогла восстановить коммутацию с ядром в Луганске связь поднялась, а у нас мы еще 2 месяца оставались без связи. Это был самый тяжелый период», – напомнил он.

«Мы отстроили за этот период более 200 базовых станций, чтобы более-менее стабилизировать нагрузку по звонкам. До падения МТС в среднем в сутки наши абоненты производили 1,8-2 млн звонков. После отключения и на сегодняшний день нагрузка не упала, хотя МТС вернулся. Кто бы что не говорил, абоненты голосуют рублем: основная абонентская база не перетекла обратно в МТС, а осталась на "Фениксе". На данный момент у нас до 17 млн звонков каждый день. Нагрузка выросла практически в 8-10 раз», – заявил Яценко.

По его словам, в связи с этим увеличилась нагрузка на техническое оборудование. «И на ядро, и на опорную сеть, и на трансмиссию – то, что соединяет базовые станции и основной узел связи. Конечно, то оборудование (украинского оператора "Киевстар", – прим. ред.), которое мы изначально адаптировали под задачи "Феникса", никак не справлялось. Все это знают. У "Киевстара" абонентская база была 6% на рынке Донецкой области», – рассказывает «министр связи ДНР».

«Если у нас было в начале 2018 года 336 базовых станций, то в компании МТС-Водафон было более тысячи базовых станций. На текущий момент мы дошли до этого уровня базовых станций. Мы заменили старые более новыми базовыми станциями, увеличили качество плотности. Критичных проблем связи нет, локальные мы постоянно изучаем и прорабатываем. Из не до конца идеальных моментов у нас остается Горловка, и остаются некоторые вопросы по Енакиево», – утверждает Яценко.

Как сообщалось ранее, «республиканский» мобильный оператор «Феникс» изначально и до сих пор имеет украинскую нумерацию +38071. «Министр связи ДНР» Виктор Яценко пояснял, что нынешняя нумерация была выбрана им произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи. При этом в марте 2018 года Яценко заявил, что готовит перевод абонентов «Феникса» на российский код «+7». Однако до сих пор этого не произошло по ряду причин. В МинВОТ утверждают, что в «ДНР» «местный мобильный оператор, работающий на захваченном украинском оборудовании приносит оккупационным администрациям почти 35 млн грн в месяц, 420 млн грн в год».

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как сообщалось, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

До августа 2018 года в «ДНР» принимался сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA. Но 2 августа пропала как телефонная связь «Интертелекома», так и интернет. В Донецке был закрыт офис «Донтелекома», через который оказывались услуги украинского мобильного оператора «Интерлелеком».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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