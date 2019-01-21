В «ДНР» сообщили о пожаре в гостинице, пострадал мужчина. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области горела гостиница, пострадал мужчина. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «МЧС», пожар произошел 20 января в гостинице «Энергетик» по ул. Промышленной в пгт Новый Свет в Старобешевском р-не. Возгорание произошло на 3-м этаже, в результате пожара пострадал мужчина 1976 года рождения. Как уверяют в «ДНР», мужчину из задымленного помещения вынесли сотрудники «МЧС». Пострадавший в удовлетворительном состоянии госпитализирован в городскую больницу Старобешево.

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