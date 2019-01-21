В «ЛНР»: Мужчина забил собутыльника кочергой и зарезал. Новости

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) 17 января обнаружили убитого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«На одной из улиц г. Антрацита обнаружен труп гражданина 1981 года рождения с колото-резаным ранением. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила в результате колото-резаного ранения с повреждением артерии, кровопотери», – говорится в сообщении.

«Установлено, что телесные повреждения потерпевшему причинил гражданин 1983 года рождения. Как стало известно следствию, накануне мужчины распивали спиртные напитки. В ходе застолья между товарищами произошел конфликт, переросший в драку. Хозяин дома ударил знакомого ножом и нанес несколько ударов кочергой, после чего мужчина потерял сознание. Затем подозреваемый вытащил его на улицу, а сам пошел спать», – заявили в «полиции».

Подозреваемый в убийстве задержан.

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