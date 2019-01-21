В Мариуполе пожилой мужчина отравился угарным газом. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 20 января пожилой мужчина получил отравление угарным газом. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«20 января диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о несчастном случае, который произошел на ул. Пограничная в г. Мариуполь Донецкой области. Житель частного дома, мужчина 1936 года рождения, получил отравление угарным газом. Мужчина был госпитализирован в ОБИЛ г. Мариуполь в реанимационное отделение в тяжелом состоянии», – сообщили в пресс-службе.

Предварительно причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации печи отопления.