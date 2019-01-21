Стрельба в кафе в Мариуполе: Пострадавшие госпитализированы. Новости

Полицейские проводят расследование по факту стрельбы в кафе в Мариуполе (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 21 января, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, 19 января в одном из заведений в Центральном районе Мариуполя произошла стрельба. В 17:30 в полицию позвонил местный житель, который сообщил, что слышал звуки выстрелов у одного из заведений в Центральном районе.

На место была направлена следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. На месте были обнаружены 2-е мужчин с огнестрельными ранениями. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Сейчас принимаются меры по задержанию лица, причастного к преступлению. По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).