В ПАСЕ пройдут дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Новости

Дебаты относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе в Парламентской ассамблее Совета Европы с резолюцией пройдут в четверг, 24 января, в Страсбурге. Об этом сегодня, 21 января, на своей странице в Facebook сообщил глава делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев.

«Срочные дебаты в ПАСЕ с резолюцией относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг утром в Страсбурге», – написал он.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем. Действие военного положения завершилось 26 декабря.