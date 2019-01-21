В «ДНР»: Яценко спросили, останется ли работать Vodafone. Новости

В «ДНР» все еще обсуждается вопрос о продолжении работы украинского оператора Vodafone, с которым ведутся переговоры. Об этом в ходе интернет-конференции заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«Мы делаем все, чтобы МТС работал. Мы предложили МТС достаточно гибкую систему, чтобы они легально работали. Начиная с того, что им здесь нужно полноценно восстановить работу ядра, а ядро у них тут есть, и при подключении каких-то внешних факторов, по крайней мере, связь внутри региона оставалась бы», – сказал он.

По его словам, представители «ДНР» предлагали украинскому оператору Vodafone построить на неподконтрольной украинским властям территории резервные каналы связи через Российскую Федерацию. «Они отказывались. Мы им предлагаем начать более цивилизованно относиться к нашей территории, и, во-первых, снизить тарифы, которые они подняли», – говорит Яценко.

Он пожаловался, что Vodafone не только не платит ни за что «ДНР», но и поднял тарифы только для абонентов неподконтрольного Украине Донбасса, хотя эту информацию украинский оператор уже опровергал, объясняя свои условия. «У них здесь нет никаких операционных затрат. Они не платят ни налоги, ни за электричество. У них практически не осталось персонала – 5 сотрудников у них осталось на всю ДНР. Они реально не восстанавливают, не чинят оборудование», – заявил «министр связи ДНР».

«Как ситуация будет развиваться дальше: будет Vodafone работать или не будет – это исключительно политический вопрос и может быть экономический. На текущий момент обременение есть. Пока есть временное решение – из фонда главы ДНР Пушилина финансируются операционные затраты на электроэнергию, это более 2 млн руб. (847 тыс. грн по курсу местного банка на 21.01.2019) ежемесячно», – утверждает он.

Ранее директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский сообщил, что с марта 2018 года представители «ДНР» изменили риторику переговоров с компанией Vodafone, которые периодически проходят в Минске. Он рассказал, как «Vodafone-Украина» вела финансовую деятельность, работая на неподконтрольной территории, о нюансах Минских переговоров по вопросу восстановления сети в «ДНР» и «ЛНР», дополнил, что «Vodafone-Украина» в 2018 году нашла взаимопонимание с луганской стороной, поэтому в «ЛНР» связь удалось восстановить быстрее.

«Пока не было захвачено "Донецкоблэнерго", мы платили за электроэнергию в регионе на территории Украины. После его захвата от нас потребовали, чтобы мы платили в "ДНР" напрямую, но мы не можем и не будем этого делать», – заявил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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