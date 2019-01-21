На Донетчине нетрезвая женщина выгнала из дому 6-летнюю дочь. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 26-летняя женщина выгнала из квартиры 6-летнюю дочь. К счастью, ребенка забрала к себе соседка, которая и вызвала полицию. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Правоохранителям позвонила жительница Приморского района и сообщила, что стала свидетелем того, как ее соседка выгнала из дома свою маленькую дочь. На место выехала следственно-оперативная группа Приморского отделения полиции и ювенальные полицейские.

«Как оказалось, 26-летняя мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения и из-за недоразумения с дочерью решила выгнать ее на улицу. Событие происходило около 7 вечера, к счастью, ребенка заметила соседка, которая забрала девочку к себе и вызвала полицейских. Сейчас с горе-матерью проведена профилактическая беседа и составлен административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, семья была поставлена на учет в службу по делам семьи, детей и молодежи», – рассказали в полиции.