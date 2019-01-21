До «нулевого» блокпоста не дошел 100 метров: Вблизи КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина. Новости

Сегодня, 21 января, примерно в 9:00 между «нулевыми» блокпостами вблизи КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина. Об этом сообщают мониторы Северодонецкого офиса БФ «Право на защиту».

Как сообщается, мужчина 1946 года рождения вместе с женой направлялся со стороны неподконтрольной правительству Украины территории. До «нулевого» блокпоста со стороны контролируемой правительством Украины территории пенсионер не дошел 100 метров. Причина смерти неизвестна, но, по предварительной информации, мужчина имел больное сердце.

Напомним, подобный случай произошел 18 января: в тот день умер мужчина 1945 года рождения.

Ранее сообщалось, что 16 января, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на КПП «ДНР» вблизи Майорска под Горловкой умерла женщина. Как сообщалось ранее, 10 января на КПП «ДНР» вблизи Горловки умерли трое мужчин.

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