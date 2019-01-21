Ехали на 2 месяца: Переселенец из Донецка рассказал о жизни в Тернополе. Новости

Переселенец из ныне неподконтрольного украинским властям Донецка Александр Журавель покинул родной город в 2014 году, уехав в Тернополь, и с тех пор не возвращался. Сейчас мужчина на пенсии, занимается общественной деятельностью и является членом инициативной группы переселенцев Тернопольщины.

«Коллега из Тернополя мне позвонил 5 июня 2014 года и говорит: "У вас там проблемы, приезжай, у меня есть возможность помочь". Я к утру собрался с женой и приехали сюда. С того времени уже пятый год здесь живем. Все хорошо, не могу сказать, что все плохо. Не местном уровне я не сталкивался с проблемами», – рассказывает Александр.

«Я ехал к людям, с которыми по бизнесу работал почти 8 лет. В Тернополе я был много раз и ехал в знакомый город, который мне нравился, и к людям, которых был рад видеть. Мы ехали сюда на 2 месяца. Оставил в Донецке жилье, слава Богу, оно целое, все нормально. И предприятие, оно осталось и сейчас в Донецке, но оно не работает, мы его остановили вовремя. Трижды у нас его власть "ДНР" забирала, потом возвращала, потому что они ничего не могут с ним сделать, там нужны особые условия», – вспоминает он.

По его словам, в 2014 году в Тернополе коллега помог ему с трудоустройством. «Я немного поработал и тут вышел на пенсию. С местными властями все нормально, нет никаких вопросов, но много проблем с центральной властью, с тем, что делается на уровне государства. Это касается не только переселенцев, но скажу, с чем я столкнулся. Эти дополнительные постановления, которыми нас – пенсионеров переводят в какой-то особый статус. Я считаю, что все пенсионеры – граждане Украины, и по Конституции, для них должно распространяться законодательство, как и на всех остальных граждан», – подчеркнул общественник.

Он отметил, что из-за дискриминации переселенцев массово лишают пенсий, заставляют проходить многочисленные проверки, чего нет для других граждан Украины. «В кругу моего общения около 35-40% знакомых на определенное время остались без пенсий – кто-то месяц, кто-то год, кто-то два года. Изменения в постановление о пенсионном обеспечении, которые принял Кабмин в марте 2018 года, заморозили выплаты пенсий пенсионерам-ВПЛ, которым она по каким-то причинам прерывалась. Это все отсрочили до принятия Кабмином особого порядка погашения этих долгов, а этого порядка так и нет, до сегодняшнего дня. И это наша основная проблема», – резюмировал переселенец.

Как сообщалось ранее, в Министерстве социальной политики Украины создана рабочая группа для разработки нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения прав и свобод ВПЛ и других уязвимых групп населения, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Правозащитники надеются, что в Украине упростят правила получения пенсий ВПЛ, изменения в законодательство разрабатывает Министерство социальной политики.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Тернополь-1»

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