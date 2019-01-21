На Луганщине будут развивать сеть мобильных бригад психосоциальной помощи пострадавшим от насилия. Новости

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На Луганщине будут развивать сеть мобильных бригад психосоциальной помощи пострадавшим от насилия

21.01.19 13:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На Луганщине будут развивать сеть мобильных бригад психосоциальной помощи пострадавшим от насилия. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что проведен мониторинг деятельности на Луганщине мобильных бригад психосоциальной помощи пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола.

«Следует отметить, что помощь мобильных бригад по профилактике, выявлению и реагированию на факты насилия является очень значительной. Имея собственный транспорт, специалисты как самостоятельно, так и в сотрудничестве с органами власти могут оказывать помощь жителям самых отдаленных сел и поселков области. Среди приоритетов в работе в 2019 году отмечено содействие обеспечению устойчивости услуг существующих мобильных бригад за счет средств местных бюджетов и создание бригад на территории других городов, районов и ОТГ области», – отметили в пресс-службе.

В Луганской ОГА также напомнили, что на текущий момент в области с 2015 года по инициативе Фонда ООН в области народонаселения при поддержке ЮНИСЕФ и Украинского фонда общественного здоровья работают шесть мобильных бригад психосоциальной помощи: в городах Рубежное и Северодонецк, а также в Кременском, Новоайдарском, Попаснянском и Станично-Луганском районах.

«За время своей деятельности специалистами бригад, в состав которых входят социальные работники и психологи, проведено 3 363 выезда, предоставлено 31 469 индивидуальных консультаций, проведено 572 групповых информационных занятия по предупреждению гендерного насилия, в которых приняли участие 15 325 человек. Кроме того, совместно с субъектами социальной работы проведено 456 совместных групповых мероприятий по предупреждению гендерного насилия. В Троицкой объединенной территориальной громаде при Центре предоставления социальных услуг также создана мобильная бригада», – проинформировали в пресс-службе.

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