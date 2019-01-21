На Луганщине будут развивать сеть мобильных бригад психосоциальной помощи пострадавшим от насилия. Новости

На Луганщине будут развивать сеть мобильных бригад психосоциальной помощи пострадавшим от насилия. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что проведен мониторинг деятельности на Луганщине мобильных бригад психосоциальной помощи пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола.

«Следует отметить, что помощь мобильных бригад по профилактике, выявлению и реагированию на факты насилия является очень значительной. Имея собственный транспорт, специалисты как самостоятельно, так и в сотрудничестве с органами власти могут оказывать помощь жителям самых отдаленных сел и поселков области. Среди приоритетов в работе в 2019 году отмечено содействие обеспечению устойчивости услуг существующих мобильных бригад за счет средств местных бюджетов и создание бригад на территории других городов, районов и ОТГ области», – отметили в пресс-службе.

В Луганской ОГА также напомнили, что на текущий момент в области с 2015 года по инициативе Фонда ООН в области народонаселения при поддержке ЮНИСЕФ и Украинского фонда общественного здоровья работают шесть мобильных бригад психосоциальной помощи: в городах Рубежное и Северодонецк, а также в Кременском, Новоайдарском, Попаснянском и Станично-Луганском районах.

«За время своей деятельности специалистами бригад, в состав которых входят социальные работники и психологи, проведено 3 363 выезда, предоставлено 31 469 индивидуальных консультаций, проведено 572 групповых информационных занятия по предупреждению гендерного насилия, в которых приняли участие 15 325 человек. Кроме того, совместно с субъектами социальной работы проведено 456 совместных групповых мероприятий по предупреждению гендерного насилия. В Троицкой объединенной территориальной громаде при Центре предоставления социальных услуг также создана мобильная бригада», – проинформировали в пресс-службе.