В «ЛНР» трое мужчин были доставлены в больницы с обморожениями. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области за выходные трое мужчин были доставлены в больницы с обморожениями. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 18 января в приемное отделение больницы Лутугино доставлен 47-летний житель пос. Успенка с диагнозом «обморожение обеих кистей рук 2-3 степени, сильное алкогольное опьянение». Неравнодушные прохожие обнаружили мужчину в поселке на ул. Кирова в плачевном состоянии и вызвали «скорую». В данный момент состояние пострадавшего стабилизировалось, он проходит курс лечения в терапевтическом отделении.

20 января с разрывом в несколько часов в терапевтическое отделение больницы в Алчевске в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы двое мужчин с диагнозом «общее переохлаждение организма, алкогольное опьянение».

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