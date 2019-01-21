В Генпрокуратуре РФ уверяют, что нет причин для допроса россиян по катастрофе MH17 . Новости

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В Генпрокуратуре РФ уверяют, что нет причин для допроса россиян по катастрофе MH17

21.01.19 14:36dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Оснований для допроса российских граждан по делу катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом нет. Об этом заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, передает российское издание «РИА Новости».

«Да, мы слышали о циркулирующих в СМИ и интернете фамилиях различных российских граждан в привязке к катастрофе МН17. Так же, как и слышали опровержения этой информации – и самими, так сказать, "обвиняемыми", и другими журналистами. Важно одно: на сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан России к трагедии Boeing. В этой связи нет никаких оснований для допроса кого-либо из наших граждан по данному делу», – уверяет Винниченко.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск. 

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17

Также в сентябре 2016 года Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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