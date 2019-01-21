В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 329 человек. Новости

В «ДНР» с 18 по 20 января за нарушение комендантского часа задержали 329 человек, 4 из них – по подозрению в совершении преступления, 2 человека привлечены к ответственности за «мелкое хулиганство», еще 1 – за злостное неповиновение «полиции». Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в ходе проведения отработки проверили 550 увеселительных заведений, а также составили 72 протокола по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных «законом» местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

В 2019 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:

Напомним, в «ДНР» в 2018 году за нарушение комендантского часа задержали примерно 34 тыс. человек. Местные жители выражают недовольство заявлением «и.о. главы ДНР» Дениса Пушилина, что комендантский час сокращать не планируют, и он остается в расширенном режиме – с 23:00 до 5:00.

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