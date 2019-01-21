На Луганщине с начала зимы 17 человек стали жертвами морозов. Новости

С 1 декабря 2018 года на Луганщине зафиксировано 18 пострадавших людей от переохлаждения, из которых 17 – погибли. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Луганской области.

Как рассказали в ГСЧС, с начала 2019 года зафиксировано 4-ро пострадавших.

С целью своевременного и эффективного реагирования на возможные события вследствие снижения температуры и предотвращения случаев переохлаждения, обморожения людей спасатели Северодонецкого городского управления ГУ ГСЧС Украины в Луганской области 21 января провели информационно-разъяснительную работу с населением Северодонецка. Во время профилактического общения пожарные рассказали основные правила поведения в холод, как отличить переохлаждение от обморожения и как оказать первую домедицинскую помощь при обморожении.

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