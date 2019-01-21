На Херсонщине за сбыт оружия из зоны ООС осужден украинский военный. Новости

В Херсонской области за сбыт оружия из зоны боевых действий на Донбассе приговорен к тюремному сроку военнослужащий-контрактник. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, Белозерский районный суд Херсонской области приговорил военнослужащего, уличенного в нелегальном сбыте военных средств поражения, к 5 годам лишения свободы.

«Сотрудники спецслужбы установили, что военнослужащий одной из частей Херсонского гарнизона наладил противоправный канал поставки оружия и боеприпасов из района операции Объединенных сил. По информации СБУ, нелегальные средства поражения мужчина реализовывал местным жителям», – говорится в сообщении.

«Правоохранители задержали злоумышленника во время очередной попытки продажи двух пистолетов-пулеметов иностранного производства, ручного пулемета Дегтярева и 250 патронов различного калибра. Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу», – добавили в СБУ.

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