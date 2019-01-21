Местами заснеженные, местами «снежная каша»: Что происходит на дорогах Донетчины (Фото) . Новости

С начала текущих суток на территории Донецкой области сохраняется неустойчивая погода. Вследствие разных по характеру выпадений атмосферных явления (снегопады, дожди и туманы), автодороги общего пользования государственного значения имеют вариативный состояние покрытия: местами заснеженный, местами «снежная каша». Об этом сегодня вечером, 21 января, на своей странице в Facebook сообщает Служба автодорог в Донецкой области, опубликовав соответствующие фото*.

Уточняется, что на дорогах мокрое покрытие заблаговременно обработано противогололедными материалами для недопущения зимней скользкости. «Осторожно за рулем! В Донецкой области наблюдается тенденция к снижению температуры воздуха (ночью ожидается до -8 °C)! В связи с осложнением погодных условий - высокая вероятность возникновения гололеда!», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в зимнем содержании автодорог общего пользования государственного значения (международных, национальных и территориальных) задействовано 38 единиц спецтехники: 23 КДМ, 12 погрузчиков, 2 трактора, автогрейдер.

Проезд транспортных средств по автодорогам общего пользования государственного значения обеспечен. Ограничений в движении нет.



* – На фото: международная трасса М-03 Киев – Харьков – Должанский, от Славянска в направлении Харькова; национальная трасса Н-20 между Славянском и Краматорском (по состоянию на 18:00), между Волновахой и Мариуполем (днем), национальная трасса Н-08 по маршруту Запорожье – Мариуполь (Никольский район).