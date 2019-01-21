Донецкие. Самые богатые и… голодные в Украине?. Статьи

Несколько дней назад Госстат Украины сообщил, что рост цен в прошлом году оказался… самым низким за последние пять лет. По данным официальной статистики, в 2018 году потребительские цены в Украине выросли лишь на 9,8%. Как известно, в 2014 году рост цен составил (по официальной версии) 24,9%, в 2015 – 43,3%, в 2016 – 12,4% и в 2017 – 13,7%.

Кстати, почему именно за последние пять лет? В 2013 году потребительские цены выросли на… 0,5%. Но, как говорится, кто старое помянет, тот сепаратист.

Доходы все выше, жизнь все… хуже

Примечательно, что по данным того же Госстата, цены на продукты в Украине в прошлом году выросли в общей сложности и вовсе на смешные 8,1%. Почему смешные? Да потому, что зарплата в Украине выросла за прошлый куда больше. Ну, как бы.

«Реальная зарплата в Украине в 2018 году выросла на 13%. При этом, минимальная зарплата увеличилась на 16,3% до 3 723 грн в месяц», – заявил в конце декабря прошлого года на итоговой пресс-конференции министр труда и социальной политики Андрей Рева. И добавил, что среднемесячная номинальная зарплата по стране в прошлом 2018 году выросла и вовсе почти на 26%.

Тезис немедленно подтвердили в Нацбанке Украины. Там отметили, что такая низкая инфляция (читай – низкий рост цен) случилась, в том числе, и благодаря росту потребительского спроса населения, который, в свою очередь, произошел из-за повышения зарплат. Проще говоря, у населения заметно увеличились доходы, и оно стало значительно больше покупать.

В связи со всем вышеизложенным данные последних исследований, обнародованные в конце декабря прошлого года пресс-службой Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра «Социальный мониторинг», смотрелись более чем странно. По их информации, более половины граждан Украины заявили об… ухудшении своего материального положения в 2018 году.

Конкретно 21,5% украинцев заявили, что их материальное положение значительно ухудшилось, а еще 31,2% – что немного ухудшилось. В противовес этому, 1,4% заявили о значительном улучшении, а еще 8,4% сообщили, что их материальное положение улучшилось немного. При этом 35% украинцев заявили, что не заметили в 2018 году изменения своего материального положения.

А что на Донбассе?

На фоне данных государственной статистики и полного оптимизма заявления министра такие результаты исследований смотрелись довольно странно. Еще более странно смотрелись эти данные в разрезе регионов. Наибольшее количество украинцев, заметивших улучшение своего материального положения в прошлом году, сосредоточилось в западной части страны – 12,9%. А максимум заметивших значительное ухудшение на юге страны и в Донбассе – 75,6% и 58,6% соответственно.

Некоторая странность ситуации состояла в том, что в Донецкой области (опять же по официальным данным) одна из наибольших средних зарплат среди областей Украины. По размеру ее опережает только средняя зарплата в Киеве.

Так, в ноябре 2018 года (более новых данных статистика пока не дает) средняя зарплата в Донецкой области составила 9 977 грн. Это на 8,9% или 816 грн больше средней зарплаты в Украине в целом. С Луганской областью хуже. Здесь средняя зарплата за ноябрь прошлого года составила – 7 392 грн. Это 19,3% или 1 769 грн ниже среднеукраинского показателя. И тем не менее.

Продукты в безусловном приоритете

Так или иначе, чтобы внести некоторую ясность в это странное противоречие, можно попытаться оценить реальный рост цен за минувший год. Ключевым здесь будет изменение цен на продовольствие. И вот почему.

Согласно последним обнародованным данным исследований украинских домохозяйств от Госстата, тройка очевидных лидеров в структуре расходов семей страны выглядит так:

22,7% всех расходов украинцев ушло на непродовольственные нужды;

13,8% - на плату услуг (включая жилищно-коммунальные услуги);

52,9% – доля продовольственных товаров и питания в структуре трат украинских семей.

Конечно, тут можно поспорить по поводу соотношения затрат на питание и оплату коммунальных услуг. Причина спора – астрономический долг населения за эти самые жилищно-коммунальные услуги. По последним данным Госстата, задолженность населения Украины по оплате услуг ЖКХ на ноябрь 2018 года составляла 47,7 млрд грн.

Однако, то, за что население не платит (по любой причине) нельзя считать затратами. Решить таким же образом проблему приобретения продуктов питания невозможно. Возможно, именно по этой причине доля продовольствия в общих затратах украинских семей так высока. Но факт есть факт.

И можно без хлеба

На первый взгляд здесь все в полном порядке. Как сообщил на исходе декабря прошлого года председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в конце 2018 года украинцы на минимальную зарплату могли купить больше продуктов питания из 19 наименований так называемой социальной потребительской корзинки, чем в начале года.

«Спустя 11 месяцев 2018 года украинцы на минимальную зарплату могут приобрести на 115% больше яблок, на 50% больше гречки, на 30% больше яиц, на 27% больше сахара, на 13% больше масла (видимо – подсолнечного), риса – на 12%, сала – на 11%, свинины, куриной тушки, молока и картофеля – на 10%, масла – на 9%, творога – на 8%, говядины – на 7%, рыбы и сметаны – на 6%, макарон, колбасы и свеклы – на 2%, чем в начале года», – доложил Александр Дорошенко.

При этом, по его словам, покупательская способность минимальной зарплаты уменьшилась только в отношении 8-ми видов продуктов питания. Речь идет, прежде всего, об овощах. Репчатого лука на минимальную зарплату к концу года можно было купить на 48% меньше, чем в начале года, моркови – на 25%, капусты и пшена – на 20%.

Кроме этого, меньше можно купить пшеничного хлеба из муки первого сорта – на 3%, батона – на 2%, а также муки и ячневой крупы – на 1%. Выводы напрашивались вполне очевидные – в прошлом году украинцы стали жить лучше. Ну, как бы.

Во всем этом есть, как минимум, один важный нюанс. Предполагается, что у каждого украинца есть доход и этот доход – как минимум минимальная зарплата. Но это заблуждение. Так в середине декабря прошлого года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что в Украине средний доход переселенца составляет… 2 187 грн.

Это «волшебство» статистических цифр объясняется просто. По словам Георгия Туки, занятость среди переселенцев составляет 43% трудоспособного населения. Остальные найти постоянную оплачиваемую работу не могут.

Украинский борщ. С «позолотой»

Но, вернемся к продовольствию. Что касается официальной статистики, то она дает такие данные. По данным Госстата Украины, в 2018 году:

овощи в Украине выросли в цене на 27,8%;

мясо – на 9,4%;

молоко – на 9,2%;

спиртное и табачные изделия – на 17%.

Как бы компенсируя этот скачек цен, в свою очередь подешевели фрукты – на 17%, яйца – на 9,5% и сахар – на 9,3%.

Это так называемый короткий парадный список. Однако, даже беглый взгляд на расширенный список продуктов питания и изменения их стоимости в течение прошлого года, открывает куда больше интересного.

Согласно официальной статистике, цены на репчатый лук в Украине за год выросли на 208%, капусту – на 103%, морковь – на 77%, свеклу – на 73%, картофель – на 33%.

Эти и так впечатляющие цифры в конце декабря несколько «подкорректировало» аналитическое агентство Шувар-инфо. По их расчетам, овощи из борщевого набора (а это все из вышеперечисленных) за 2018 года выросли в цене в общем в… 2,5 раза. Причем, рекордсменом здесь оказался действительно лук, который подорожал в 3,5 раза. Это заметно больше показателей официальной статистики.

Хлеб. Как много в этом вкусе

Более чем вдвое по сравнению с официальной инфляцией, по данным Госстата, выросли цены на хлеб – на 20-23%. В этом месте сразу вспоминаются слова Александра Дорошенко о том, что теперь можно «меньше купить пшеничного хлеба из муки первого сорта – на 3%, батона – на 2%, а также муки – на 1%».

Согласно данным Госстата, пшеничный хлеб из муки первого сорта вырос в цене в 2018 году на… 23,2%, батон – на 21,6%, а собственно пшеничная мука – более чем на 20%. Едва ли такая динамика цен так мало повлияла на покупки населения, учитывая, что хлеб является основным и постоянным продуктом, массово потребляемым всеми украинцами.

И кстати, о хлебе. Вернее, о цене на него. Еще в середине сентября прошлого года украинская Ассоциация поставщиков торговых сетей, которая уже два года сравнивает цены на продукты в Украине и соседних странах, привела интересные данные о соотношении цен. Правда, в продуктовых… интернет-магазинах. Тем не менее, само соотношение цен на хлеб, скорее всего, будет справедливым и для обычных магазинов.

По мнению мониторящих, понятие «дешевый» к украинскому хлебу (даже социальных сортов) совершенно не подходит. В Украине самый дешевый белый хлеб был найден за 28 грн за кг. В Польше за… 27 грн (в пересчете). В Венгрии такой хлеб стоит 34 грн, Румынии – 38 грн, Эстонии – 39 грн, Литве – 44 грн.

С черным хлебом все еще хуже. В Украине 1 кг такого хлеба в интернет-магазине стоил также 28 грн. В Эстонии – также 28 грн, а в Литве – 13 грн. Впрочем, в Румынии он потянул на 41 грн, Польше – 45 грн, Венгрии – и вовсе 58 грн. Выводы можно делать самим.

Жонглирование цифрами?

И еще одно кстати. Сразу стоит оговориться. Упор на официальные данные Госстата Украины как на истину в последней инстанции был бы большой ошибкой. Как правило, Госстат занижает данные реального роста цен и, прежде всего, на продовольствие. По понятной причине. Однако в последнее время государственная статистика стала работать тоньше и элегантнее.

«Стоимость продуктовой группы обвалили яблоки, которые в этом году стоят втрое меньше, чем год назад. Но остальные-то продукты явно подорожали. Кроме того, занижен рост цен на одежду и обувь, бытовую технику, мебель, лекарства. Хотя пользующиеся спросом новинки подорожали на 10-15%, но за счет уценки торговлей устаревших моделей имеем средний рост цен 1,8% по одежде и обуви и 6,1% по бытовой технике», – рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и добавил, что, по его мнению, реальная инфляция за 2018 года составила около 12%.

Похожий тезис выдвинул и Алексей Дорошенко. «Если оценить по расходам домохозяйств, то, несмотря на рост зарплат, которые за 11 месяцев 2018 года увеличились в среднем на 18,8%, люди по-прежнему тратят на питание 48% доходов. Это столько же, сколько и в начале года. То есть по продуктам цены повышались как минимум пропорционально заработкам», - сказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Донецкая специфика

Нельзя не отметить, что рост цен в Украине может достаточно сильно отличаться в разных областях. Так, к примеру, по данным Главного управления статистики в Донецкой области, в этом регионе рост цен один из самых высоких в стране. В частности, еще по итогам ноября 2018 года официальная годовая (ноябрь к ноябрю) инфляция в Донецкой области составила 12,6%.

Если говорить о продуктах, то по официальным данным, с начала года:

цены на молоко выросли на 3,5%;

овощи – на 3,7%;

кофе – на 7,8%;

рыбу и продукты из рыбы – на 8,1%;

масло – на 8,2%;

кисломолочную продукцию – на 8,7%;

рис – на 10,3%;

мясо и мясопродукты – на 11,4%;

макаронные изделия – на 11,5%; хлеб – на 17,3%.

Но снизились на сахар – на 8,2% и яйца – на 6,3%

Эксперты говорят, что Донецкая область – одна из самых дорогих в смысле стоимости продовольствия. Что же касается курятины и вареной колбасы, так вообще – самая дорогая. Конкуренцию в ценах на продукты ей могут составить лишь Закарпатская и Херсонская области. Ну и еще Киев.

«Разные цены на продукты в разных регионах Украины в первую очередь объясняются разным уровнем доходов по регионам. В столице уровень доходов самый высокий, потом идут остальные города-миллионники. Традиционно, на востоке и на юге Украины, где большая концентрация промышленности, уровень доходов выше, чем на западной Украине. А там, где выше доходы, выше и цены. Структура потребления приблизительно одинаковая, но продавцы реагируют на высшие доходы высшими ценами на свои товары», – сообщил глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Примечательно, что максимальные цены на продукты питания в Донецкой и Херсонской областях перекликаются с наибольшим количеством украинцев, заметивших значительное ухудшение своей жизни в прошлом году именно в этих регионах. Совпадение? Или нет?

Кстати, соседняя с Донецкой – Днепропетровская область – одна из самых дешевых в стране в смысле стоимости продуктов. Хотя и регион у них весьма индустриальный. И свой город-миллионник в наличии. Такой интересный парадокс.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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