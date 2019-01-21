На Донетчине задержали участника «молодой гвардии ДНР» (Фото). Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» правоохранители задержали участника незаконного вооруженного формирования (НВФ), который 3 года «служил» в «молодой гвардии ДНР». Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей житель ныне неподконтрольной украинским властям Горловки 3 года с оружием в руках «нес службу» на незаконном блокпосту. Юноша работал за деньги, которых ему не хватало.

«19-летний парень был задержан на контрольно-пропускном пункте «Марьинка» сотрудниками полиции и контрразведчиками оперативной группы ГУ СБУ в Днепропетровской области. Правонарушитель ехал с оккупированной территории к своим родителям в г. Угледар», – говорится в сообщении.

Как уточняется, сейчас он находится в Марьинском отделении полиции, где с ним работают следователи.

Правоохранители выяснили, что молодой человек еще в марте 2015 года вступил в ряды участников НВФ. Ему позвонил работник «полиции ДНР» и предложил пополнить ряды новобранцев, которые должны нести службу на блокпостах. Парень согласился. Его сразу отправили на блокпост «Горыныч», который расположен между Горловкой и Донецком. В «обязанности» участника НВФ входило проведение контрольно-пропускного режима, проверка документов.

По словам правонарушителя, он вместе с другими наемниками вымогал деньги у проезжающих граждан. «Отжатые» суммы достигали от 100 до 2 500 тыс. рублей. «Кроме того, вооруженные террористы иногда принуждали женщин к половым отношениям, для того, чтобы проехать блокпост. Все эти противозаконные действия они совершали из-за нехватки денег», – отметили в полиции.

Задержанный рассказал, что он выходил на дежурство около 2 раз в неделю. При этом, он до сих пор учится в местном училище. Так, будущего горняка задержали правоохранители и открыли в отношении него уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» УК Украины. Согласно санкции статьи, правонарушителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В полиции напомнили, что в случае добровольной сдачи правоохранителям после определенной процедуры проверки на непричастность к тяжким преступлениям участники НВФ могут быть освобождены от уголовной ответственности и получить шанс на нормальную жизнь.

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