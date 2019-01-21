На Донетчине обнаружили схрон с тысячами боеприпасов (Фото). Новости

В селе Луганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) в заброшенном доме полицейские обнаружили и изъяли арсенал с тысячами боеприпасов. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«4 деревянных ящика с патронами, 25 металлических патронных цинка и гранатомет были спрятаны в заброшенном здании в с. Луганское. Сотрудники Бахмутской полиции из состава Объединенных сил изъяли опасный схрон и передали его взрывотехнической службе», – говорится в сообщении.
Как уточнили правоохранители, опасный тайник был обнаружен во время документирования пожара в заброшенном доме. При участии взрывотехников опасные предметы изъяты. Оружие направлено на экспертизу.
Отмечается, что арсенал хранился в течение длительного времени. Сейчас устанавливаются лица, причастные к хранению опасного тайника.
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