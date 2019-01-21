В «Л-ДНР» активизировалась ФСБ, – разведка. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей с января этого года активизировала свою деятельность ФСБ. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

«В частности, увеличилось количество случаев привлечения оперативных групп российских спецслужб к проведению, под предлогом якобы "противодействия диверсиям", специальных мероприятий по сокрытию агрессивных приготовлений российско-оккупационных войск», – говорится в сообщении.

При этом, по данным Главного управления разведки Минобороны, под руководством сотрудников ФСБ РФ, «республиканские правоохранительные органы» усилили пропускной режим на неконтролируемых Украиной участках границы для недопущения оттока с неподконтрольных территорий молодых людей призывного возраста. Как отмечается, этой категории граждан запрещался выезд без специального разрешения.

Кроме того, у всех граждан, которые пересекают пропускные пункты, проводится сверка документов с базами данных.