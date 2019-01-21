Донетчина: Спасатели дважды освобождали кареты «скорой помощи» из снежных заносов. Новости

В Донецкой области из-за гололедицы и сложной ситуации на дорогах, спасатели 4 раза за минувшие сутки оказывали помощь водителям. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«20 января в 08:44 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на бульваре Краматорский в г. Краматорск застрял грузовой автомобиль. Бойцы 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью буксировочного троса и автоцистерны отбуксировали автомобиль на проезжую часть», – говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день вечером, спасатели оказывали помощь водителю грузового автомобиля, застрявшего вблизи села Гришино (Покровский р-н). А также освобождали из снежных заносов кареты «скорой помощи» в городах Славянск и Авдеевка.

Как уточняется, всего от Главного управления привлекалось 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что 21 января в Украине существенно изменится погода в результате приближения циклона.

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