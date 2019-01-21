В Троицком районе первые классы школ оборудовали на полмиллиона. Новости

В Луганской области на обеспечение учащихся первых классов Троицкого района израсходовано более полумиллиона грн. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В рамках Новой украинской школы Покровской, Тарасовской, Тимоновской, Привольской и Вивчаровской ООШ I-III ступеней Троицкого районного совета распределена субвенция из государственного бюджета и выделены средства из городского бюджета на обеспечение соответствующим оборудованием учеников первых классов», – говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на новую украинскую школу потрачено 501 тыс. 531 грн. Так, была закуплена мебель, дидактические материалы и мультимедийные оборудование. На это выделено из государственного бюджета 236 тыс. 392 грн, местного бюджета – 26 тыс. 266 грн.

Кроме того, было приобретено компьютерное оборудование из государственного бюджета на сумму 45 925 грн, из местного бюджета – 11 482 грн. Для первых классов закуплено 49 одноместных комплектов школьной мебели, 49 наборов дидактического материала, 5 комплектов для учителя из демонстрационного и дидактического материалов, 5 ноутбуков, 5 многофункциональных устройств (МФУ) Canon, 5 проекторов и 5 интерактивных досок.

В ЛугОВГА добавили, что для кабинета украинского языка Покровской СОШ из государственного бюджета выделено 101 тыс. грн, которые были полностью потрачены на покупку школьной мебели.