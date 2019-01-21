Стало известно сколько человек в Украине получают субсидии. Новости

В Украине сейчас насчитывается более 4 млн семей, которые получают жилищные субсидии. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева в интервью «РБК – Украина».
По его словам, обычно количество людей, которые в отопительный сезон получали субсидию, определяют в конце апреля. «В прошлом году это было 6,9 млн семей, на сегодняшний день их более 4 млн. Но процесс назначения субсидий еще продолжается. Если сравнивать цифры декабря 2018 года с цифрами декабря 2017 года, они отличаются примерно на один миллион человек», – пояснил Рева.
Он отметил, что цифры отличаются в связи с тем, что не все обратились за субсидиями на новый отопительный сезон.
«Например, у нас было 923 тысячи домохозяйств, которые показывали "нулевые" доходы. И раньше им вопросы не задавали. Но сейчас, когда мы попросили их объяснить, за счет чего они живут, не все решили, что им нужны субсидии», – уточнил министр соцполитики.
Напомним, что в последних числах декабря минувшего года правительство приняло постановление о предоставлении с нынешнего 2019 года субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме.
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