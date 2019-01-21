Опубликованы новые данные: В Украине стало значительно меньше переселенцев. Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 21 января, учтены 1 млн 355 тыс. 375 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Напомним, что по состоянию на 14 января в Украине были учтены 1 млн 512 тыс. 303 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) значительно уменьшилось.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: