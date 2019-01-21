В «ДНР»: В Горловке в чужую квартиру заселились любители алкоголя. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) в одну из квартир заселились неизвестные люди, которые вели там аморальный образ жизни. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что об инциденте, который произошел в Калининском районе города, в «мэрию» пожаловалась местная жительница.

«Из городской администрации Горловки в полицию поступило обращение жительницы Калининского района с просьбой выселить жильцов соседней квартиры, которые проживают там незаконно и ведут аморальный образ жизни», – заявили в «МВД ДНР».

«В квартире находилось три человека. Никто из них не имел документов, разрешающих проживание на этой жилплощади. Двое из самовольно заселившихся жильцов зарегистрированы в других районах города. Троица привела помещение в антисанитарное состояние. Лжехозяева квартиры были препровождены территориальным участковым инспектором в городское отделение полиции ж/м "Солнечный" для дальнейшего разбирательства. Двери квартиры закрыты и опечатаны», – добавили в «полиции».