Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе (Новый график). Новости

В Луганской и Донецкой областях, с 21 по 25 января, вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).
Так, в Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 21 и 25 января – в Золотом (Попаснянский р-н), 22 января – в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 23 января в Золотом-4 (Попаснянский р-н), 24 января – в поселке Тошковка-1 (Попаснянский р-н).
Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.
В Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 21, 23 и 25 января – в Зайцево (КПВВ «Майорск», Бахмутский р-н), 22 и 24 января – в Бахмуте (ул. Мира).
Подразделения банка будут работать с 9:30 до 15:00.
Напомним, что мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.
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