Смерти на контрольно-пропускных пунктах Донбасса будут расследовать, – Лисянский. Новости

Представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский обратился в прокуратуру с требованием расследовать последние смерти на контрольно-пропускных пунктах Донбасса, расположенных на линии разграничения. Об этом он рассказал в комментарии «Свободному радио».
«На сегодня мы имеем следующее: люди, которые хотят идти на подконтрольную Украине территорию, вынуждены каждый день страдать из-за действий незаконных вооруженных формирований», – сказал Лисянский.
Кроме того, уполномоченный по правам человека на Донбассе добавил, что нарушение права на жизнь должно документироваться, а затем его необходимо расследовать. Именно для этого он подал обращение в правоохранительные органы Украины.
Напомним, сегодня на между «нулевыми» блокпостами вблизи КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина. Подобный случай произошел 18 января: в тот день умер мужчина 1945 года рождения. При этом 16 января на КПП «ДНР» вблизи Майорска под Горловкой умерла женщина. А 10 января на КПП «ДНР» вблизи Горловки умерли трое мужчин.
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