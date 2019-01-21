Сборы «Шахтера» в Турции: Дождь взял перерыв (Фото). Новости

Сегодня, 21 января, у ФК «Шахтер» в рамках сборов, которые проходят в Турции, две тренировки. Команда входит в рабочий ритм. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Белек полностью во власти осадков. Дождь с грозой, длившийся всю ночь и утро, на время тренировки прекратился и дал "горнякам" возможность провести запланированное занятие. Поле с осадками справляется, так что никаких дополнительных сложностей из-за местных погодных особенностей "оранжево-черные" не ощущают», – отмечается в сообщении.

В течение часа с небольшим футболисты отрабатывали индивидуальные действия в обороне и атаке, а затем выполняли ряд игровых упражнений.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»