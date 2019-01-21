Названы имена российских генералов, на которых Украина подает в суд в Гааге. Новости

С начала войны на Донбассе не менее 11 российских генералов руководили незаконными вооруженными формированиями «ДНР» и «ЛНР». Это те, чьи данные уже установила украинская разведка. Часть из них – фигуранты уголовных дел в Украине. Эту информацию прокуратура уже передала в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщают «Донбас.Реалии».

«Все факты, касающиеся преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, тщательно фиксируются и собираются в специальные тома. На сегодняшний день у нас таких около 50», – рассказал спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

О подозрениях сообщили главе Минобороны Российской Федерации Сергею Шойгу и начальнику Генштаба России Валерию Герасимову.

«Доказательствами вины должностных лиц РФ являются не только поставки вооружений и боеприпасов, это приказы, то есть документы, которыми они отдают приказы на осуществление этих преступлений», – добавил Лысенко.

Также в преступлениях против Украины подозревают российских генералов, находившихся на «руководящих должностях военных» группировок «Л-ДНР», которые находясь на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса, возглавляли так называемые «первый и второй армейские корпуса» и их «подразделения».

«По нашим подсчетам, за все это время на территории Украины непосредственно в боевых действиях в руководстве российским группировкам участвовали более 5 тысяч российских военнослужащих-офицеров. Установлено, что до 2018-го года подлежали к ротации 840 офицеров Вооруженных сил РФ, находившихся на командных должностях в "первом и втором армейских корпусах"», – сказал спикер главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Высокие военные чины Российской Федерации вряд ли будут достижимы для украинского правосудия, уверены эксперты. Россия по собственной воле их не выдаст, а за границу они не выезжают. Поэтому собранные материалы также отправляют прокурору Международного уголовного суда в Гааге.

«Само по себе нападение русских на Вооруженные силы Украины Международный уголовный суд интересовать не будет. Надо показывать, где есть преступление – где есть нападения на гражданское население, где есть пытки, истязания, бесчеловечное обращение. Где содержание в незаконных местах, где есть вероломное убийство. Понимание, что только две эти категории – преступления против человечности и военные преступления интересующие Международный уголовный суд, сейчас у украинских правоохранителей есть», – отметил доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко, специалист по международному уголовному праву Антон Кориневич.

Сейчас офис прокурора изучает материалы. После этого перейдет к расследованию. По мнению эксперта по международному уголовному праву, это может произойти в течение двух лет, но это не значит, что украинские следователи должны прекратить свою работу.

«Международный уголовный суд работает на основе принципа комплементарности. Комплиментарность – это добавление. Юрисдикция Международного уголовного суда является дополнительной к юрисдикции национальных судов Украины. То есть, он берется за дело, только когда государство не может или не хочет рассматривать определенное конкретное дело в отношении конкретного лица. Украине нужно расследовать. Украине нужно максимально все узнать о этих лицах. Но когда Украина выясняет максимально все об определенном гражданине Российской Федерации, если она видит, что он реально совершал военные преступления, то тогда лучше передать эту информацию в Международный уголовный суд», – добавляет Антон Кориневич.