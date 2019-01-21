Пиратская нумерация: В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» нет российских номеров. Новости

В «ДНР» местный оператор мобильной связи «Феникс» пока не может перейти на российскую нумерацию по политическим причинам. Об этом в ходе интернет-конференции заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«Были определенные переговоры [с Россией], которые вел Александр Захарченко. И по тем или иным причинам, пока этого не суждено. Вопрос упирается в политику, в серьезные политические решения [со стороны России]», – сказал он.

«Нумерацию +38071, как и 072, придумал я. Мы ее не согласовывали ни с кем – ни с властями Украины, ни со Всемирным союзом электросвязи – это чисто пиратская нумерация, которую мы в какой-то степени смогли утвердить. Но если мы этим занимаемся в определенной степени в отношении Украины, это одна история, а если мы будем заниматься подобным в отношении РФ, это будет немножко некорректно», – заявил Яценко.

Как сообщалось ранее, «республиканский» мобильный оператор «Феникс» изначально и до сих пор имеет украинскую нумерацию +38071. «Министр связи ДНР» Виктор Яценко пояснял, что нынешняя нумерация была выбрана им произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи. При этом в марте 2018 года Яценко заявил, что готовит перевод абонентов «Феникса» на российский код «+7». Однако до сих пор этого не произошло по ряду причин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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