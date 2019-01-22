Хотели забрать машину: Въезд в «ДНР» на авто с украинскими номерами обсуждают в соцсетях. Новости

В «ДНР» с 1 января 2019 года действуют новые правила, отменяющие старые «распоряжения правительства» в части обязательной «регистрации» автомобилей с украинскими номерами, но местные «гаишники» пытаются зарабатывать на людях, угрожая отобрать автомобиль, зарегистрированный на территории Украины.

В социальных сетях люди делятся опытом пересечения линии разграничения и жизненными ситуациями на неподконтрольной территории Донецкой области.

«19 января мой папа вез бабушку домой в Макеевку и чуть не остался без машины на днровском блокпосту. Говорит, что хотели забрать машину, поставить на штраф-площадку и оставить 87-летнюю бабушку на дороге за то, что машина зарегистрирована на украинской территории, а у папы прописка макеевская. То есть машина тоже должна быть оформлена в МРЭО ДНР. Вроде как, это новое распоряжение тамошних властей. Пришлось дать денег», – написала Ольга.

«Папа ездит в Макеевку раз в месяц навестить бабушку. Ни разу такого не было. Сам живет в Новоселовке», – добавила автор поста.

Некоторые пользователи соцсети уверяют, что «регистрировать» транспорт с украинскими номерами в «ДНР» нужно и делятся своим опытом:

Светлана: «Да, в ДНР сейчас требуют регистрацию на их территории! Если часто мотаетесь нужно сделать! К мужу тоже" придирались". Справку переселенца показывал, сказал, что к родителям на праздники приехал»;

Анна: «У папы тоже так пару раз хотели отобрать машину. Выкручивался тем, что из Широкино. Пришлось регистрировать машину на той территории и получать днровские номера»;

Морис: «Это не новое распоряжение. Больше года уже такая практика. Все жители ДНР (раз у него макеевская прописка, то он-таки житель ДНР) не имеют права управлять автомобилем незарегистрированным в ДНР. Либо договариваетесь сразу на месте, либо вызывают эвакуатор, и вы забираете машину после регистрации уже со штраф-стоянки. Я 4 года ездил по Донецку, гаишники останавливали раз 5, но ничего не предъявляли. А тут бац, и забирают машину. Пришлось договариваться»;

Алина: «Нужно регистрировать автомобиль в ДНР, они выдают свои номера, но украинские остаются. И для регистрации никакие украинские документы они не забирают, возите в багажнике ДНР номера»;

Валентина: «Это выполнение постановления по-ДНР. Нужно зарегистрировать машину в ГАИ ДНР. Или будет платить каждый раз. Если машина зарегистрирована в Китае (или в Латвии, Белоруссии и т. д.), то не нужно в ДНР. Но только на 10 дней не нужно. Сама изучила это постановление после того, как в сентябре прошла эту экзекуцию – с грудным ребенком, и я инвалид, высаживали, машину забирали, а внук приехал на неделю, и все вытекающие последствия. Это в Горловке. Наверно, издеваться над нами входит в правило»;

Андрей: «Знакомая ситуация. За прошлую поездку два раза так прессовали. Раз отбрехался, раз пришлось решать, и в тот же день выехал. А ставить нужно».

Есть и те, кто обратил внимание на изменения в «законодательстве ДНР», внесенные накануне 2019 года:

Александр: «Банальное вымогательство. Если авто стоит на учете на подконтрольной и не ввозилось ни разу, то однозначно развод»;

Инна: «Это развод и дополнительный заработок ГАИшников и других "смотрящих". На этот развод попадаются и сами жители ДНР, которые не прошли регистрацию и не знают о существовании нового закона. Новое руководство подписало и издало новое постановление №2-11 от 27.12.2018 г. О внесении изменений в постановление правительства ДНР о регистрации автотранспорта. Это постановление отменяет обязательную регистрацию автотранспорта в ДНР. Т.е. разрешены украинская регистрация. О знании этого закона необходимо сообщить требующему взяточнику, в противном случае можно звонить в полицию ДНР и говорить о правонарушении, также можно потребовать официальное оформление штрафа. Как правило они отказываются его выписывать, т.к. знают, что это незаконно. Мои знакомые сталкивались уже много раз за последний месяц, т.к. живут там и ездят с украинскими знаками. Но, как только говорят об этом законе и звонят в полицию, все заканчивается».

Согласно вышеупомянутому «документу», с 1 января 2019 года в «ДНР» действительно изменены правила «регистрации» транспортных средств. Соответствующее «постановление правительства» обнародовано на местных интернет-ресурсах, в нем сказано: «Обязательная регистрация ТС, зарегистрированного на территории другого государства (за исключением Украины) и эксплуатируемого физическим лицом, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории ДНР, проводится в течение 10 дней с момента первого временного ввоза на территорию ДНР. Срок временного ввоза составляет 1 год с момента ввоза ТС на территорию ДНР. При этом номерные знаки и регистрационные документы, выданные на территории других государств, не изымаются».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» без оформления каких-либо «пошлин» проходят «таможню» автомобили с «республиканскими» и украинскими номерами, зарегистрированные в Донецкой области.

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